Real Madrid : Martin Ödegaard will mit Erling Haaland für Real Madrid spielen

Haaland soll an der Concha Espina auf dem Wunschzettel der Bosse stehen, vor allem wenn die angepeilte Verpflichtung von Kylian Mbappe (22, Paris Saint-Germain) nicht realisiert werden kann.

Neben Real Madrid werfen allerdings weitere Topvereine ihren Hut in den Ring, unter anderem der FC Barcelona, aber auch Manchester United würden den norwegischen Mittelstürmer mit Kusshand verpflichten.

Was Haaland plant, weiß Ödegaard angeblich nicht. Zumindest will er nicht darüber sprechen: "Ich frage ihn manchmal danach, aber er sagt nicht wirklich viel über seine Zukunft. Zumindest nichts, was ich hier verkünden kann."