Ablöse und Gehalt geleakt: Real Madrid will für Kylian Mbappe tief in die Tasche greifen

Kylian Mbappe will Paris in Richtung Madrid verlassen - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Die Sommertransfer-Saga um Kylian Mbappe scheint sich auf der Zielgeraden zu befinden. PSG will den Spieler loswerden, Real Madrid scheint im Werben um den Franzosen endgültig ernst zu machen. Der spanische Fernsehsender Telemadrid veröffentlicht nun erste Zahlen der Mbappe-Operation.

Diese Frist ließ Mbappe verstreichen. Um ihren Standpunkt deutlich zu machen und Druck auf den Spieler auszuüben, wurde der Stürmer aus dem PSG-Kader für die Asien-Tour gestrichen und musste in Frankreich mit den Aussortierten trainieren. Dieses Schicksal winkt ihm auch nach der Rückkehr des Kaders nach der Asien-Tour, denn die Pariser planen Medienberichten zufolge nicht mehr mit dem 24-Jährigen.

Anfang Juli gab der 24-jährige Franzose ein Interview, in dem er zu verstehen gab, dass er eine Vertragsverlängerung bei Paris-Saint Germain nicht in Erwägung ziehe. Anschließend erhielt er eine Frist seines Klubs bis zum 31.7, um den Vertrag zu verlängern. Ansonsten würden sie Mbappe auf dem Transfermarkt veräußern.

Die Blancos wissen, dass Mbappe im nächsten Sommer ablösefrei nach Madrid kommen wird, sollten man sich nicht mit den Parisern einigen - eine gute Verhandlungsposition für den Rekordmeister.

Real will Mbappe aber offenbar bereits in diesem Sommer. Nach Informationen des spanischen Fernsehsenders Telemadrid bereitet Real Madrid ein Angebot in Höhe von 212 Millionen Euro vor, das Ziel von Florentino Perez (76) sei es, den 24-Jährigen schon bald im Bernabeu begrüßen zu können.

Mega-Gehalt für Mbappe

Auch das Gehalt Mbappes in Madrid ist sehr ordentlich: Laut Telemadrid soll sich dieses auf 140 Millionen Euro brutto pro Jahr belaufen. Der Vertrag soll bis 2027 gültig sein. Nacht Informationen der spanischen Marca warten die Königlichen nun auf ein Zeichen des Spielers, um mit ihrem Angebot an Paris heranzutreten.

Nach den Vorkommnissen zwischen PSG und Mbappe scheint eine Trennung in diesem Sommer die einzige Lösung zu sein. Der Wechsel zu Real Madrid könnte sich bereits auf der Zielgeraden befinden.

Verwendete Quellen

defensacentral.com