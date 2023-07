Kylian Mbappe: PSG Ã¼bermittelt AblÃ¶se-Forderung - Real Madrid winkt dankend ab

Kylian Mbappe will PSG spätestens 2024 verlassen - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Die Seifenoper zwischen Real Madrid und Kylian Mbappe (24) scheint sich nach sechs Jahren auf der Zielgeraden zu befinden. Jedoch ist auf den letzten Zügen noch die Frage nach der Ablösesumme zu klären. PSG will 250 Millionen Euro, Real Madrid ist nicht bereit diese Summe zu stemmen.

Vor sechs Jahren versuchte es Real Madrid das erste Mal bei Kylian Mbappe, damals war er noch im Trikot des AS Monaco des unterwegs. Der Franzose entschied sich für Paris Saint Germain anstatt Real Madrid.

Im Sommer 2022 war sich nicht nur Real Madrid, sondern die gesamte Fußballwelt einig: Mbappe wechselt ablösefrei zu den Königlichen, PSG überzeugte in jedoch mit einer Menge Geld und einigen Versprechen in Sachen Neuverpflichtungen. Mbappe verlängerte bis 2024.

Nur ein Jahr später scheint diese Seifenoper zu Ende zu gehen. Der Spieler will den französischen Meister verlassen, PSG will Mbappe loswerden, damit noch eine Ablöse fließt. Und Real Madrid will den Weltklassespieler verpflichten. Die Blancos wollen den 24-Jährigen aber nicht um jeden Preis, da der Angreifer im nächsten Sommer ablösefrei zu haben ist, beginnt nun das Feilschen um die Ablöse.