PSG-Superstar : Kylian Mbappe: Kommt er bereits im Winter? Real Madrid dementiert

Seit dem 1. Januar darf Kylian Mbappe wegen seines auslaufenden Vertrages mit anderen Teams über seine Zukunft sprechen. Der PSG-Angreifer soll Berichten zufolge sogar schon in diesem Monat zu Real Madrid wechseln, was von den Spaniern aber abgestritten wird.

Dass an dieser Behauptung etwas dran ist, darf indes bezweifelt werden. Real war sofort bestrebt, die Wogen mit Mbappes Verein, Paris Saint-Germain, zu glätten. "Über Spieler zu reden, die nicht hier sind, erscheint mir nicht fair", erklärte Trainer Carlo Ancelotti auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen CD Alcoyano (3:1 für Real).

"Real Madrid will sofort auf Mbappe zählen und hat 50 Millionen Euro angeboten." Mit dieser Aussage sorgte der Spielerberater Giovanni Branchini im Gespräch mit der Gazetta dello Sport für großen Aufruhr. Eine Prognose konnte der erfahrene Experte jedoch nicht abgeben. "Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird."

Ancelotti kennen sich gut. "Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Branchini, der ein Freund in Italien ist. Ich bevorzuge es, darüber nicht zu sprechen", so der Real-Coach. Intern wurde das Gerücht um eine vorzeitige Mbappe-Verpflichtung ebenfalls schnell vom Tisch gefegt, wie der Radiosender Cadena Cope in Erfahrung brachte.