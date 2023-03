Mesut Özil wollte zu Barça wechseln, doch eine große Enttäuschung veränderte alles

Erzrivale Barça konnte mit dieser Tour nicht mithalten. "Und was mich am meisten enttäuschte, war, dass sich Pep Guardiola nicht die Mühe machte, mich zu treffen", schilderte Özil, der nach seinem Wechsel drei Jahre lang in Madrid kickte, bis es ihn 2013 zum FC Arsenal zog.

"Am Ende war es keine Frage des Geldes", stellte Özil zunächst klar. "Ich habe Madrid und Barcelona besucht. Jose Mourinho hat den Unterschied ausgemacht. Mit ihm gab es einen VIP-Besuch bei Real Madrid, ich habe das Stadion und all die Trophäen gesehen, bekam Gänsehaut."

Barça stand bei Mesut Özil vor dem Besuch hoch im Kurs

Özils Karriere hätte im Sommer 2010 allerdings eine ganz andere Wendung bekommen können, da der langjährige Nationalspieler vor seinem Wechsel nach Madrid für den FC Barcelona schwärmte, wie er heute zugibt.

"Vor dieser Reise hatte mir der fußballerische Stil von Barcelona gefallen und ich konnte mir wirklich vorstellen, bei ihnen zu spielen. Jose Mourinho war zweifellos der wichtigste Faktor bei meiner Entscheidung. Nach meinen Besuchen war meine Entscheidung zu 100 Prozent klar: Ich wollte ein Madridista werden", berichtete Özil.

Jose Mourinho (60) setzte von Beginn an auf seinen Neuzugang und formte ihn zu Reals Spielgestalter. Gemeinsam gewann das Duo in Spanien je einmal die Meisterschaft und den nationalen Pokal. 2012 holte Madrid außerdem den Supercup.

Als The Special One Real im Sommer 2013 den Rücken kehrte, tat es ihm Özil gleich und verabschiedete sich in Richtung England. Während Özil den Gunners sein Ja-Wort gab, heuerte Mourinho zum zweiten Mal beim FC Chelsea an.