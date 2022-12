Mesut Ã–zil wirft sich vor Cristiano Ronaldo: "Medien versuchen nur, Klicks zu bekommen"

Özil und Cristano Ronaldo standen in Diensten von Real Madrid in 149 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz. Einen großen internationalen Titel gab es für die Blancos in diesem Zeitraum nicht. Özil verweist im Zuge seines Statements darauf, dass auch an einem Ronaldo langsam aber sicher der Zahn der Zeit nagt.

"Er ist bald 38 Jahre alt – wen wundert es also, dass er keine 50 Tore pro Saison mehr schießt? Jeder Fußballfan da draußen sollte froh sein, dass er 20 Jahre lang Weltklasse-Fußball gespielt hat", schreibt Özil.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der neuen Generation in der Lage sein wird, seine Zahlen wieder zu erreichen. Er wird für immer in seiner eigenen Kategorie bleiben." Man solle laut Özil dem "größten Sportler der Geschichte" mehr Respekt zollen.