Miguel Gutierrez startet mit Girona in LaLiga durch – Rückkehr zu Real Madrid?

Nachdem Miguel Gutierrez in der vergangenen Spielzeit bereits in 34 Spielen sechs Scorerpunkte sammelte und mit dem FC Girona als Aufsteiger überraschend den 10. Platz in LaLiga belegte, setzen die Katalanen in dieser Saison noch einen drauf.

Nach 14 Spieltagen belegt Girona den zweiten Platz, punktgleich mit Spitzenreiter Real Madrid. Einen großen Anteil hat dabei Gutierrez, der bis auf eine Ausnahme immer in der Startelf stand.

Real hat Interesse an einer Rückholaktion

Die Leistungen des Linksverteidigers sind auch an seinem Ausbildungsklub Real Madrid, die dem Vernehmen nach an einer Rückholaktion interessiert wären, nicht vorbeigegangen. Die Königlichen hatten außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von von 50 Prozent in den Deal mit Girona integriert.

Miguel Gutierrez kam von Real Madrid - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Gutierrez fokussiert sich nur auf Girona

Gutierrez, der auch vom FC Arsenal beobachtet wird, will allerdings gar nicht unbedingt in die spanische Hauptstadt zurück: "Ich mag es nicht, über die Zukunft zu reden, da es im Fußball keine Pläne gibt. Ich fokussiere mich auf das Tagesgeschäft und bin glücklich bei Girona, die Mannschaft ist fantastisch und ich denke nur an die Arbeit mit dem Team", so der 22-Jährige in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca.

Miguel Gutierrez ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. "Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin in einer Mannschaft, die mich unterstützt und habe ein Trainerteam, welches meine Fähigkeiten kennt. Ich bereue die Entscheidung kein bisschen", schwärmte der Spanier über seinen aktuellen Arbeitgeber.

Verwendete Quellen

marca.com