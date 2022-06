Real Madrid Mijatovic verrät: Luka Modric schätzt Tchouameni

Aurelien Tchouameni (22) steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom AS Monaco zu Real Madrid. Mittelfeldregisseur Luka Modric würde sich über die Ankunft des Franzosen offenbar freuen. Zumindest lassen Aussagen von Ex-Real-Star und Modric-Kumpel Predrag Mijatović darauf schließen.

Real Madrid soll kurz vor der Verpflichtung des Franzosen stehen. Die Königlichen wollen sich Tchouameni dem Vernehmen nach 80 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 20 Millionen kosten lassen.

Tchouameni ist die große Entdeckung der vergangenen Ligue 1-Saison. In Diensten des AS Monaco spielte sich die 22-Jährige ins Rampenlicht und weckte das Interesse von Topclubs wie Liverpool und Paris Saint-Germain .

"Er hat mir gesagt, dass er ein Spieler mit viel Qualität ist. Er ist nicht so kreativ, er spielt eher auf Casemiros Position", berichtet der ehemalige Weltklassestürmer gegenüber Cadena SER von einem Gespräch mit Luka Modric über Tchouameni.

Während Tchouameni die Zukunft gehört, biegt Modric mit seinen 36 Jahren langsam auf die Zielgerade seiner Karriere ein. Seinen Vertrag verlängerte der Weltfußballer von 2018 kürzlich bis 2023. Laut Mijatović könnte der Kroate noch eine weitere Saison dranhängen.

"Das Wichtigste für ihn ist die nächste Saison", so der Ex-Real-Angreifer (1996 bis 1999). Wenn Modric weiter Leistung zeige "wird er ein noch Jahr weitermachen; solange Madrid will... Luka will weiterspielen, solange er wichtige Dinge beitragen kann."