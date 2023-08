Nach Eder-Schock: Bedient sich Real Madrid in der Premier League?

Der Brasilianer kam im Sommer 2020 vom OSC Lille zum FC Arsenal und war in der vergangenen Saison ein Schlüsselspieler, musste sich allerdings in den ersten beiden Premier League-Partien 2023/24 mit Joker-Einsätzen begnügen.

Auch aus Saudi-Arabien gab es Interesse am 25-Jährigen, der bei den Londonern allerdings nicht zum Verkauf steht. Ein Wechsel zu Real Madrid wird demnach wohl eher nicht zustande kommen.

Real will keine große Summe ausgeben

Hinzu kommt, dass Real Madrid dem Vernehmen nach ungern eine große Summe in die Hand nehmen will, um in der Innenverteidigung nachzurüsten. Beim zweiten Ligaspiel in Almeria (1:3-Sieg) ersetzte der Deutsche Antonio Rüdiger (30) den verletzten Militao und bildete mit David Alaba (31) das Innenverteidiger-Duo.

