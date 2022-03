Owen Wijndal : Marcelo-Erbe: Mino Raiola bietet Schützling bei Real Madrid an

Real Madrid sucht für die neue Saison nach einem weiteren Linksverteidiger. Mino Raiola hat nach eigenem Verständnis einen passenden Spieler in seinem Portfolio.

Da Marcelo Real Madrid sehr wahrscheinlich verlassen wird, treiben die Königlichen ihre Suche nach einem neuen Linksverteidiger voran. Die Kandidatenliste ist inzwischen um einen weiteren Namen erweitert worden.

Einem Bericht des Portals Defensa Central zufolge hat der geschäftige Berater Mino Raiola seinen Klienten Owen Wijndal an der Concha Espina angeboten. Mehr gibt die Meldung nicht her. Ob sich die Blancos grundsätzlich für diese Option begeistern können, bleibt also offen.

