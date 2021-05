Real Madrid : Mino Raiola: "Zlatan Ibrahimovic wäre noch heute bei Real Madrid"

"Wenn Zlatan Ibrahimovic damals zu Real Madrid gegangen wäre, würde er noch heute dort spielen", sagte der Spielervermittler im Interview mit der Sporttageszeitung AS.

Doch Ibrahimovic hörte 2009 auf den Lockruf vom FC Barcelona. Schnell kam es zu Reibereien mit Starcoach Pep Guardiola. Die Folge: Ibrahimovic wurde trotz starker individueller Statistik (22 Tore, 12 Vorlagen in 46 Partien) 2010 an den AC Mailand abgegeben.

Zwei Jahre später heute Ibrahimovic bei Paris Saint-Germain an. 2016 zog er weiter zu Manchester United. Anfang 2018 trat er in der Major League Soccer (Los Angeles Galaxy) seinen Dienst an. Seit Januar 2020 ist der mittlerweile 39-Jährige zurück beim AC Mailand.