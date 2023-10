Mitten im Ruhestand: Eden Hazard kehrt plötzlich auf die Fußballbühne zurück

Eden Hazard nimmt in Belgien an einem Benefizspiel teil - Foto: / Getty Images

"Es ist Zeit, das Leben mit meiner Familie und meinen Freunden zu genießen und ein paar Biere zu trinken", sagte Eden Hazard in einer Dokumentation der belgischen Nationalmannschaft. Dort hat er bereits sein Laufbahnende verkündet, auf Klubebene steht das offiziell noch aus.

Eden Hazard nimmt in Belgien an Fußballspiel teil

Hazard wird demnächst wieder auf dem Fußballplatz zu sehen sein. Der ehemalige Spieler von Real Madrid und Chelsea wird am 18. Oktober in Belgien in Calais das Trikot von Varietes CF tragen. Jener Verein bringt Prominente und Fußballer für wohltätige Zwecke zusammen und wird bei dieser Gelegenheit Geld für eine Kampagne zur Unterstützung kranker Kinder und Jugendlicher sammeln.

Neben Hazard werden Fußballpersönlichkeiten wie Didier Deschamps, Christian Karembeu und Laurent Blanc an dem Event teilnehmen. Für Hazard, erst 32-jährig, ist es die perfekte Gelegenheit, um zu zeigen, dass er noch wettbewerbsfähig ist.