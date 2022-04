Borussia Dortmund : Modric-Erbe: Jude Bellingham bei Real Madrid im Gespräch

Real Madrid ist nach Informationen der AS sehr an dem 18-Jährigen interessiert. Der Tabellenführer der Primera Division besitzt im Mittelfeld mit Toni Kroos (32) und Luka Modric (36) zwei renommierte, aber in die Jahre gekommene Ballverteiler.

Letztgenannter wird wohl nur noch bis 2023 im Verein bleiben. Jude Bellingham soll ihn der spanischen Sportzeitung im Anschluss beerben. In Dortmund gehört der Engländer seit seinem Wechsel vor knapp zwei Jahren zur Stammelf.

