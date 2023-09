200 Millionen: Luka Modric lehnte Last-Minute-Offerte ab

Luka Modric (38), Mittelfeldspieler von Real Madrid, lehnte in der vergangenen Woche erneut ein Angebot aus Saudi-Arabien ab. Der Kroate wird erstmal in Spanien bleiben.

Im Hochsommer war Al-Ittihad mit einem Angebot bei Modric bereits gescheitert. Im September machte sich der Benzema-Klub wegen Modrics Reservistenrolle offenbar wieder Hoffnungen. Der Kroate lehnte die Offerte erneut ab, obwohl er im prominent besetzten Mittelfeld der Königlichen weniger Startelf-Einsätze hat, als in den vergangenen Jahren.

In der Endphase des saudischen Marktes hat Al-Ittihad, bei denen auch der ehemalige Real-Spieler Karim Benzema (35) unter Vertrag steht, noch einmal die Fühler Luka Modric ausgestreckt. Der arabische Klub bot dem 38-Jährigen laut Fichajes.com satte 200 Millionen Euro für zwei Spielzeiten.

Luka Modric kommt aktuell bei Real Madrid nur selten von Beginn an zum Einsatz - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Man werde sehen, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln, so Modric. Sollte er nicht mehr wichtig sein, würde er sich nochmal Gedanken machen, fuhr er fort. Sollte Modric gehen wollen, würde Real ihm wohl keine Steine in den Weg legen.

Der Kroate hat seit seiner Ankunft im Santiago Bernabeu 2012 sensationelle Leistungen erbracht und zahlreiche Titel gesammelt. In der aktuellen Spielzeit stand er an den ersten fünf LaLiga-Spieltagen allerdings nur einmal in der Startelf von Carlo Ancelotti.

Dinamo Zagreb lockt Modric

Interesse an Modric bekundet aktuell sein Ausbildungsklub Dinamo Zagreb. Präsident Vlatka Peras kündigte jüngst an, sich um den Weltfußballer von 2018 zu bemühen: "Er ist im letzten Jahr seines Vertrages: Ich werde ihn natürlich in diesem Winter anrufen."

