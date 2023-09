Möglicher Januar-Transfer: Real Madrid heiß auf 31-Tore-Stürmer

Real Madrid verzichtete in diesem Sommer darauf, die durch den Abgang von Karim Benzema entstandene Lücke mit einem echten Hochkaräter zu füllen. Ein Angreifer aus Portugal soll es den Blancos angetan haben.

Am Ende war es "nur" Joselu, der zunächst die dramatisch große Lücke schließt, die Karim Benzema mit seinem Abgang in den Kader von Real Madrid gerissen hat. Sollte sich das als Fehleinschätzung erweisen und Jude Bellingham irgendwann nicht mehr als Torjäger in Erscheinung treten, haben die Organisatoren einen Stürmer im Visier.

Real Madrid soll Gefallen an Mehdi Taremi finden

Gemäß Defensa Central ist Mehdi Taremi der Stürmer, der Florentino Perez am besten gefällt. Der Angreifer des FC Porto wäre die erste Option, stünde er auf dem Wintertransfermarkt für einen Wechsel zur Verfügung. Das überrascht auf den ersten Blick nicht, schließlich lieferte Taremi in der vergangenen Saison überragende Zahlen.

Portos Topstar erzielte in 51 Pflichtspielen herausragende 31 Tore und bereitete zudem 14 Treffer seiner Mitspieler vor. Taremi stand in diesem Sommer bereits unmittelbar vor dem Wechsel zu einem anderen Klub, der AC Mailand war sich mit Porto bereits über die Ablöse einig, verhandelte allerdings mit den falschen Agenten über den Transfer.