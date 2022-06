Ägypten-Legende Mido "Mourinho geht zurück zu Real Madrid – und verpflichtet Mohamed Salah"

Jose Mourinho (59) hatte bei Real Madrid zwischen 2010 und 2013 das sportliche Kommando inne. Geht es nach der ägyptischen Fußballlegende Ahmed 'Mido' Hossam, dann heuert The Special One demnächst ein zweites Mal bei den Königlichen an.

"Ich habe das Gefühl, dass Mourinho nach Madrid zurückkehren wird", erklärte Mido bei Twitter. Der 50-fache Nationalspieler (19 Tore) glaubt zudem, dass Mourinho Mohamed Salah als Neuzugang ins Visier genommen hat: "Ich würde es lieben, Salah unter Jose für Madrid spielen zu sehen."

Dass Mourinho zur kommenden Saison erneut in der Dienstkleidung von Real Madrid zu sehen sein wird, darf allerdings bezweifelt werden. Der derzeitige Real-Coach Carlo Ancelotti (62) schwebt nach den Erfolgen in der Primera Division, der Supercopa de Espana und der Champions League auf Wolke sieben.

Ancelottis Vertrag an der Concha Espina ist noch bis 2024 gültig. Genauso lang ist das Arbeitspapier von Mourinho beim AS Rom datiert. The Special One führte die Giallorossi jüngst zum ersten Titel seit 14 Jahren.