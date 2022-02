Real Madrid : Muskelschwund? Gareth Bale lacht über Bildvergleich

Auf dem zweigeteilten Bild, das bereits eifrig durch das Netz geisterte, ist Bale zum einen beim Training in der Saisonvorbereitung und zum anderen bei einer Einheit nach seiner langen Verletzungspause zu sehen. Der Urheber des Posts verglich jeweils das linke Bein des Angreifers und wollte auf dem aktuelleren Schnappschuss einen Muskelrückgang erkannt haben.

Es wirkt durch die Anspannung gleich viel muskulöser. Mit dem Fußballer lachten über eine Million Nutzer, die ihm für seine Richtigstellung einen Like daließen.

Die Aufmunterung kann Gareth Bale nach den letzten Monaten sicherlich gebrauchen. Seit dem September des letzten Jahres hinderten ihn Verletzungen am Knie und an der Wade daran, am Spielbetrieb seines Klubs teilzunehmen. Hinzu kamen außerdem noch eine Corona-Infektion und anhaltende Rückenprobleme.

Wann er wieder auf dem Rasen stehen wird, ließ sein Coach, Carlo Ancelotti, bislang offen. Beim Aus im Viertelfinale der Copa del Rey bei Athletic Bilbao (0:1) saß Bale zuletzt zwar auf der Bank, wurde aber ebenso wenig eingesetzt wie Eden Hazard.