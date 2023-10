"Man muss auf sich hören": Eden Hazard gibt Karriere-Ende bekannt

Eden Hazard beendet per sofort seine Karriere - Foto: / Getty Images

Was sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, ist nun gewiss: Eden Hazard macht einen Haken hinter seiner Karriere.

"Man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment aufhören. Nach einer 16-jährigen Karriere und über 700 Spielen habe ich beschlossen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden", schreibt Hazard in einem Beitrag auf Instagram.

Eden Hazard wird definitiv nicht mehr in den professionellen Fußball zurückkehren. Der ehemalige Fußballer von Real Madrid und dem FC Chelsea gibt in den sogenannten sozialen Medien sein Karriereende bekannt.

Eden Hazard: "Ich konnte meinen Traum verwirklichen"

"Ich konnte meinen Traum verwirklichen und auf Spielfeldern in ganz Europa und der Welt spielen und Spaß haben", so Hazard rückblickend. "Im Laufe meiner Karriere habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, Manager, Trainer und Mannschaftskameraden, und ich möchte mich ganz besonders bei den Vereinen bedanken, für die ich gespielt habe."

Hazard wird demnächst auf den Rasen zurückkehren. Der 32-Jährige wird am 18. Oktober in Belgien in Calais das Trikot von Varietes CF tragen. Jener Verein bringt Prominente und Fußballer für wohltätige Zwecke zusammen und wird bei dieser Gelegenheit Geld für eine Kampagne zur Unterstützung kranker Kinder und Jugendlicher sammeln.

Aktuelles Video über Real Madrid

Verwendete Quellen

instagram.com