Real Madrid : Nach 943 Tagen: Andriy Lunin winkt Debüt für Real Madrid

Andriy Lunin wechselte vor mehr als zwei Jahren zu Real Madrid. Gespielt hat er noch nie für die Königlichen. Das könnte sich in dieser Woche ändern.

8,5 Millionen Euro Ablöse waren Real Madrid die Dienste von Andriy Lunin (21) im Sommer 2017 wert, als er von Zorya Lugansk nach Spanien übersiedelte. Der Keeper wurde wenig später verliehen. Zunächst an Leganes, dann an Real Valladolid und zuletzt an Real Oviedo.

Seit dem vergangenen Sommer ist Lunin zurück an der Concha Espina, hat nach dem Abschied von Alphonse Areola (27, von PSG an Fulham verliehen) den Posten als Nummer zwei hinter Thibaut Courtois inne.

944 Tage nach seiner Ankunft am Bernabeu winkt Andriy Lunin nun sein Debüt für Real Madrid. Laut der Sporttageszeitung MARCA könnte Zinedine Zidane den Ukrainer in der Copa del Rey gegen Alcoyano (Mittwoch, 21 Uhr) erstmals in einem Pflichtspiel zwischen die Pfosten beordern.