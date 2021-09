Real Madrid : Nach Blamage: Thibaut Courtois kritisiert Abwehrverhalten

Real Madrid musste am gestrigen Dienstag eine schwere Pleite hinnehmen. Gegen Außenseiter Sheriff Tiraspol setzte es ein 1:2 zu Hause. Thibaut Courtois war alles andere als glücklich mit der Defensivvorstellung seiner Vordermannschaft.

"Wir wollen den Sieg und geben alles, aber wir müssen auch verteidigen", forderte der belgische Nationalspieler laut Mundo Deportivo. Die Tore von Sheriff seien sehenswert gewesen, aber man selbst habe mehr auf "kleine Details" achten müssen.

Real Madrid war im Bernabeu in der 25. Spielminute durch den Usbeken Jasurbek Yaxshiboyev in Rückstand geraten. Karim Benzema glich 40 Minuten später per Elfmeter aus.