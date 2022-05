Champions League Gareth Bale zieht mit Cristiano Ronaldo gleich

Gareth Bale hat nun wie Cristiano Ronaldo fünfmal die Champions League gewonnen. Während Letztgenannter den Henkelpott mit Manchester United und Real Madrid lüften durfte, triumphierte Bale einzig und alleine mit den Königlichen im höchsten europäischen Fußballwettbewerb.

Trotz der zuletzt mehr als angespannten Beziehung, wird der Nationalspieler seinen Verein im Sommer also mit einem Lächeln verabschieden. Das Ziel des Walisers ist noch unbekannt. Sollte sich Wales in den Playoffs gegen die Ukraine nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, könnte bereits das Karriereende für den 32-Jährigen anstehen.

Gleich in seiner Debütsaison bei Real konnte Bale seinen ersten Titel in der Königsklasse erringen. In der Spielzeit 2013/2014 kämpfte er – wie später so häufig – bereits mit seiner Verletzungsanfälligkeit, kam aber dessen ungeachtet auf 44 Pflichtspiele und 22 Treffer. Im Endspiel der Champions League war es außerdem sein 2:1, das den Sieg über Erzrivale Atletico einleitete.