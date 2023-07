Nach Clasico-Debakel: Dani Carvajal mit Kampfansage an Barça

Daniel Carvajal will Barça schon bald wieder überrumpeln - Foto: / Getty Images

Der Testspiel-Clasico ging mit einem 0:3 gegen den FC Barcelona aus Sicht von Real Madrid absolut daneben. Komplett genervt macht Daniel Carvajal im Anschluss eine Ansage an den Erzrivalen.

Daniel Carvajal war unfassbar genervt, als er nach der deutlichen Niederlage im Clasico auf der US-Tournee von Real Madrid und des FC Barcelona in die Mixed Zone kam.

Daniel Carvajal kündigt an: "Werden Barça überrumpeln"

"Gegen Barcelona zu verlieren, hat keinen guten Beigeschmack, aber wir müssen wissen, in welchem Moment wir uns befinden und was das Spiel bedeutet", traf Carvajal eine erste Einordnung. "Ich bin davon überzeugt, dass wir sie in einem offiziellen Wettbewerb überrumpeln werden."

Tatsächlich hätte das Spiel bei besserer Chancenauswertung der Blancos locker in eine komplett andere Richtung gehen können. Das lässt auch Carvajals weitere Analyse erkennen: "Wir hatten Chancen, fünfmal Latte oder Pfosten, wir haben einen Elfmeter verschossen... Sie können sicher sein, dass wir sie im Moment der Wahrheit überrumpeln werden."

Barça gewann zuletzt die meisten Clasico

Die letzten hochbrisanten Duelle zwischen den beiden Traditionsklubs gingen vermehrt an Barça. Real gewann von den zurückliegenden vier Aufeinandertreffen nur eines, das Rückspiel im Halbfinale der Copa del Rey. Zuvor hatte Barça dreimal am Stück gewonnen.