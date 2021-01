Real Madrid : Nach Comeback: Zinedine Zidane nimmt Druck von Eden Hazard

Eden Hazard ist zurück im Pflichtspielbetrieb. Bei Real Madrid will jedoch keiner Druck auf den Starspieler ausüben, vor allem nicht Trainer Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane wirbt in der Sache Eden Hazard öffentlich um Geduld. "Er braucht Zeit, er braucht auch Spielzeit und langsam aber sicher wird er wieder in der Startelf stehen", sagte der Cheftrainer von Real Madrid am Mittwochabend.

Der Belgier war in der Partie gegen Elche eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt worden, nachdem er zuvor einmal mehr wochenlang aufgrund einer Muskelverletzung an der Teilnahme am Spielbetrieb verhindert war.