Real Madrid : Nach Knie-OP: Sergio Ramos gibt Update

Am Wochenende hat sich Sergio Ramos erfolgreich einem operativen Eingriff am linken Knie unterzogen. Wenige Tages später meldet sich der Kapitän von Real Madrid erstmals zu Wort.

Zinedine Zidane erläuterte schon während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Getafe (Dienstag, 21 Uhr), dass es für Sergio Ramos unumgänglich gewesen sei, sich einer Arthroskopie am linken Innenmeniskus zu unterziehen.

"Ich musste operiert werden. Keiner mag es, in so einer Situation zu sein. Gott sei Dank ist aber alles phänomenal verlaufen", wandte sich der Kapitän von Real Madrid in den sozialen Medien an seine Fans.

Und weiter: "Es war eine ärztliche Empfehlung, mir blieb nichts anderes übrig. Ich bin sehr glücklich, wie alles gelaufen ist und werde versuchen, so schnell wie möglich zurückzukehren, um dem Team zu helfen. Die Saison ist nämlich noch sehr lang."