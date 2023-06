Nach Kroos und Nacho: Real Madrid tütet nächsten Deal ein

Es folgte Nacho Fernandez (33). Die Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger wurde am Donnerstag offiziell kommuniziert. Das Urgestein bindet sich ebenfalls um eine weitere Saison an den Rekordmeister.

Toni Kroos (33) machte den Anfang. Der deutsche Mittelfeld-Regisseur verlängerte seinen am Monatsende auslaufenden Vertrag bei Real Madrid am Mittwoch bis 2024.

Dani Ceballos unterschreibt für vier Jahre

Am heutigen Freitag legte Real Madrid nach. Dani Ceballos verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2027. Ceballos war 2017 nach einer individuell überragenden U21-Europameisterschaft mit Spanien dank einer Ausstiegsklausel für 16 Millionen Euro von Betis Sevilla zu Real gewechselt, in den folgenden beiden Spielzeiten konnte er die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Von 2019 bis 2021 wurde der Mittelfeldspieler an den FC Arsenal verliehen. Bei den Gunners konnte sich der 26-Jährige regelmäßig in die Startelf spielen. Das glückte ihm nach seiner Rückkehr an die Concha Espina zunächst vergleichsweise selten. In der Spielzeit 2022/23 wurde er aber zum wichtigen Rollenspieler unter Carlo Ancelotti.

Vor allem im letzten Saisondrittel setzte der italienische Trainer auf den spanischen Nationalspieler. Ob Ceballos in der kommenden Saison eine große Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist nicht kleiner geworden. Bekanntlich machte Real Madrid mehr als 100 Millionen Euro für Jude Bellingham (19, Borussia Dortmund) locker…