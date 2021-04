Real Madrid : Nach Laporta-Aktion: Amazon-Werbung über Sergio Ramos geht in die Hose

Joan Laporta sorgte während seines Wahlkampfs für viel Unmut, als er im Madrider Stadtkern mit einem überdimensionalen Plakat Werbung für seine Präsidentschaftskandidatur machte. Amazon wollte im Rahmen der neuesten Serienankündigung über Sergio Ramos Laportas Aktion nachahmen, was allerdings ziemlich schief ging.

Amazon Prime hängte ein großes Banner am Passeig de Gracia in Barcelona auf und kündigte damit die zweite Staffel der Serie über Real Madrid und Spaniens Kapitän Sergio Ramos an.

Der neue Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, befestigte während des Wahlkampfes für die Präsidentschaft des katalanischen Klubs ein Plakat auf dem Paseo de la Habana in Madrid. Laportas Botschaft lautete: "Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen."

Ramos' Banner enthält dieselbe Botschaft, allerdings in katalanischer Sprache. Die Aktion ging jedoch nach hinten los, da sich ein grammatikalischer Fehler eingeschlichen hat. Es bleibt abzuwarten, ob das riesige Plakat noch mal abgehangen wird, um die Grammatik zu korrigieren.