Der Name Paulo Dybala tauchte jüngst rund um die Concha Espina auf . Laut dem Portal fichajes.net signalisiert Real nun Interesse an einem Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang im kommenden Wechselfenster, der in seiner Karriere als Stürmer bereits unter Beweis stellte, dass er für einen Topklub eine absolute Bereicherung sein kann.

Pierre-Emerick Aubameyang reagiert mit Doppelpack auf "gewaltigen Sturm"

Der Klub befindet sich im absoluten Chaos. Trainer Marcelino ist nach nur sieben Spielen von seinen Aufgaben entbunden worden. Zuvor hatten Teile der Fanszene Präsident Pablo Longoria bedroht, so dass sich der Verein gezwungen sah, Marcelino von seinem Posten freizustellen.

"Es stimmt, dass wir uns in einem gewaltigen Sturm befinden. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Was man von uns als Fußballer erwartet, sind Ergebnisse auf dem Platz. Das ist alles, was wir im Moment tun können", sagte Aubameyang, der auf die ihm entgegengebrachte Kritik beim Auswärtsspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (3:3) mit einem Doppelpack reagierte.

Verwendete Quellen

fichajes.net