Real Madrid : Nach Pokalblamage: Erreichen Sie die Real-Stars noch, Herr Zidane?

Nach dem sensationellen Aus in der 3. Runde des spanischen Pokals steht Zinedine Zidane mehr denn je zur Disposition. Es scheint aber, dass bei Real Madrid erst am Saisonende über eine mögliche Trennung diskutiert wird.

Nachdem Real Madrid in der Vorwoche mit dem 1:2 gegen Bilbao die Supercopa verspielte, folgte am Mittwochabend der nächste sportliche Einschnitt. In der 3. Runde der Copa del Rey blamierten sich die Blancos beim Drittligisten Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung.

"Wir haben gegen einen Drittligisten gespielt und müssen normalerweise gewinnen. Es ist aber keine Schande, nichts davon", hielt Zidane nach der Pokalblamage laut REAL TOTAL fest. So etwas könne nun mal passieren und sei ein weiterer schmerzhafter Tag, "weil es uns und vor allem den Spielern nicht gefällt, zu verlieren".

Man mache sich laut Zidane jetzt allerdings nicht verrückt, sondern arbeite weiter. Verrückt machen lassen sich offenbar auch die Chefverantwortlichen an der Concha Espina nicht. Laut MARCA wird eine definitive Entscheidung über Zidanes Zukunft erst nach dem Ende dieser Saison getroffen. Das Arbeitsverhältnis ist noch bis 2022 datiert.