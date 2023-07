Bellingham, Selecao, Mbappe: Real-Coach Carlo Ancelotti gibt Auskunft

Weicht Ancelotti vom 4-3-3 System ab?

Vor allem der Engländer hat es Ancelotti angetan: "Bellingham ist ein großartiger Mittelfeldspieler mit Qualitäten, die wir im Kader nicht haben", schwärmt der Italiener. "Er hat ohne Ball einen sehr guten Zug zum Strafraum."

Obwohl mit Karim Benzema der Kapitän und Top-Torjäger die Königlichen verlassen hat, ist der 64-Jährige entspannt und blickt voller Vorfreude auf die neue Saison. Außerdem plant Ancelotti taktische Veränderungen, um die Qualitäten der Spieler bestmöglich auf den Platz zu bringen.

"Die Mannschaft ist besser geworden. In der Hinsicht will ich etwas Neues ausprobieren, mal sehen, wie es läuft. Wenn es nicht klappt, haben wir immer noch das alte System, das uns in der Vergangenheit so viel gegeben hat", betont der ehemalige Bayern-Trainer.

Mbappe zu Real? Ancelotti gibt sich zurückhaltend

Ein Thema, das in der aktuellen Transferperiode bei Real Madrid nicht fehlen darf, ist Kylian Mbappe. Auf den Weltklassestürmer von Paris Saint Germain angesprochen und ob ein Wechsel im Sommer zu Real Madrid noch realisiert wird, gab sich Ancelotti gewohnt ruhig und zurückhaltend.

"Ich habe nie über Spieler geredet, die nicht bei Real Madrid sind", erklärte der italienische Starcoach, der lieber über seine eigenen Spieler und die Ziele für die kommende Saison spricht: "Champions League, LaLiga, Copa del Rey, die Supercopa… Das sind wie immer die Ziele, es hat sich nichts verändert und es wird sich nie etwas verändern."

Das Thema Kylian Mbappe wird die Blancos und die Medien in diesem Sommer noch etwas länger verfolgen. Und auch die Thematik um Ancelotti und die brasilianische Nationalmannschaft wird weiterhin für Gesprächsstoff sorgen, auch wenn der Italiener das Thema schon in der ersten Pressekonferenz zu schließen versuchte.

