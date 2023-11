Nach Verletzungsmisere: Real Madrid nimmt Timo Werner ins Visier

Timo Werner hat offenbar Verehrer in Madrid - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Bei RB Leipzig kommt Timo Werner (27) in seiner zweiten Saison nach seiner Rückkehr zu den Sachsen nicht in Fahrt. RB-Trainer Marco Rose (47) setzt auf andere Spieler, so dass der Stürmer außen vor ist. Im Winter könnte sich daher ein Ausweg bieten – und das ausgerechnet bei Real Madrid.