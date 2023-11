Nach Vinicius und Rodrygo: Real Madrid vor Verlängerung mit drei weiteren Top-Stars

Real Madrid bastelt fleißig am Kader für die Zukunft. Nach den Vertragsverlängerungen des brasilianischen Top-Duos Vinicius Junior (23) und Rodrygo (22) stehen spanischen Berichten zufolge drei weitere Stars vor einer Ausdehnung ihrer Arbeitspapiere.

Erst am Mittwoch hat Real Madrid den Vertrag mit Superstar Vinicius Junior bis 2027 verlängert. Einen Tag später folgte für die Real-Fans die nächste gute Nachricht. Auch Vinicius kongeniale Offensivpartner Rodrygo hat sein Arbeitspapier bis 2028 ausgedehnt. Beide sollen eine Ausstiegsklausel über eine Ablösesumme von einer Milliarde Euro haben.

Kein Wunder, die Verantwortlichen sehen in dem brasilianischen Duo die Zukunft des Vereins. Ähnlich sieht es bei einem weiteren Trio aus, mit dem in Kürze eine Verlängerung bevorsteht.

Valverde und Camavinga bereits bis 2027 gebunden

Wie The Athletic berichtet, planen die Königlichen in naher Zukunft die Verlängerungen von Eduardo Camavinga (20), Federico Valverde (25) und Éder Militao (25). Während der Brasilianer demnach bis 2027 unterschreiben wird, bindet sich das Mittelfeld-Duo gar bis 2028 an die Königlichen – und dass, obwohl die bisherigen Verträge schon bis 2027 datiert sind.