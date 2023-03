Nachfolger für Carlo Ancelotti: Real Madrid erwägt ernsthaft Mikel Arteta

In Fachkreisen geht man davon aus, dass Carlo Ancelotti seinen bis 2024 datierten Vertrag bei Real Madrid erfüllen und danach noch mal eine neue Herausforderung annehmen wird. Als möglicher Nachfolger scheint Mikel Arteta ein heißer Kandidat.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Ancelotti seinen bis 2024 datierten Vertrag erfüllen, um dann noch mal ein neues Abenteuer in Angriff zu nehmen. Womöglich übernimmt er eine Nationalmannschaft. Brasilien ist aktuell sehr interessiert, das italienische Team wäre natürlich eine Herzensangelegenheit.

Mikel Arteta könnte in die Fußstapfen von Carlo Ancelotti treten. Laut dem spanischen Journalisten Tomas Gonzalez-Martin zieht Real Madrid diese Option ernsthaft in Erwägung, sollte Ancelotti 2024 aus dem Traineramt ausscheiden.

Arteta steht derweil seit über drei Jahren als Trainer des FC Arsenal in der Verantwortung und führt mit den Gunners momentan die Premier League an. Der 40-Jährige kennt den spanischen Fußball nicht nur aus seiner aktiven Karriere, in der er für den FC Barcelona und Real Sociedad gespielt hatte.

