Real Madrid: Nacho Fernandez ist "logischerweise nicht so glücklich"

In der Hierarchie steht Nacho Fernandez an hinterster Position. Doch wenn der bei Real Madrid ausgebildete Verteidiger mal zum Einsatz kommt, weiß er zu überzeugen – und leistet sich kaum Fehler. Diese Möglichkeit bekommt er allerdings aus seiner Sicht viel zu selten, was ihn betrübt.

Auf die DAZN-Frage, ob er glücklich sei, erwiderte Nacho: "Nein, logischerweise bin ich nicht so glücklich. Ich bin es, wenn ich spiele. Wenn ich nicht spiele, sind die Dinge anders. Aber ich lebe gerne von Tag zu Tag. Ich freue mich für die Mannschaft." Eine andere Antwort hätte natürlich überrascht.

Beim jüngsten 2:0-Auswärtssieg gegen Athletic Bilbao erhielt Nacho mal wieder ein Aufgebot für die Startelf, erst zum zweiten Mal in dieser Meisterschaftssaison. Wie so oft ließ der 33-Jährige keine Zweifel daran aufkommen, dass er ein super Rotationsspieler ist, dessen Vertrag allerdings Ende der Saison ausläuft.