Real Madrid : Nächste Eskalationsstufe! Isco fühlt sich von Real Madrid gedemütigt

Für Isco scheint die Zeit bei Real Madrid wohl endgültig ein Ende zu nehmen. Das Spiel am Wochenende zündete offenbar die nächste Eskalationsstufe.

Zwei von vier möglichen Ligaspielen absolvierte Isco in diesem Jahr. Bekam er Rasen unter die Füße, wurde er lediglich in der letzten Viertelstunde eingewechselt. Am letzten Spieltag geschah nicht mal mehr das.

Während der 1:2-Heimniederlage gegen Levante verzichtete Trainer Zinedine Zidane zur Gänze auf Iscos Dienste. Der erhoffte sich wiederum nach dem Abgang von Martin Ödegaard zum FC Arsenal wieder mehr Einsatzzeiten.

Dass er nun nicht mal mehr eingewechselt wurde, empfindet Isco laut der AS als Demütigung. Was die Situation noch pikanter macht, ist der Umstand, dass Real Madrid am Samstag lediglich 14 fitte Feldspieler aus der A-Mannschaft zur Verfügung standen.