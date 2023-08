Courtois-Ersatz: Neuer Kandidat bei Real Madrid gehandelt

Für den Franzosen würde sprechen, dass er bereits über viel Erfahrung in der besten Liga der Welt verfügt und sich dort auch mit guten Leistungen empfohlen hat. In der Saison 2020/21 konnte der Schlussmann der Peacocks elf weiße Westen vorweisen.

Jedoch hatte der junge Torhüter genauso wie seine Mannschaft in der vergangenen Saison mit Leistungsschwankungen zu kämpfen und musste am Ende den Abstieg in die Championship hinnehmen. Dabei kassierte Meslier mit 78 Gegentoren die meisten der Premier League.

Überschaubare Ablöse für Leeds-Torhüter

Aus diesem Grund ist die Ablösesumme für den 23-Jährigen auch überschaubar: Die Blancos könnten den Franzosen für 20 Millionen Euro von Leeds United verpflichten.

Jedoch ist Real Madrid nicht das einzige Team das Interesse an Meslier zeigt: Chelsea und Manchester United waren am Torhüter interessiert, haben sich aber für eine andere Lösung entschieden. Beim FC Bayern soll der Name Meslier ebenfalls auf der Liste stehen, auch wenn nicht ganz oben.

Neben der überschaubaren Ablösesumme und des jungen Alters spricht für den französischen U21-Nationaltorhüter ebenfalls, dass einige französische Spieler im Kader von Real Madrid stehen und die Königlichen mit Talenten aus Frankreich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt haben.

