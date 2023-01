NBA statt Copa: Der Fall Tchouameni ist für Carlo Ancelotti "erledigt"

Aurelien Tchouameni verärgerte jüngst die Fans von Real Madrid, weil er ein NBA-Spiel besuchte, statt seine Mannschaftskollegen in der Copa del Rey gegen Villarreal (3:2) zu unterstützen. Für Carlo Ancelotti (63) ist die Sache bereits abgehakt.

"Ich entschuldige mich bei meinem Verein, dem Trainerstab, meinen Mannschaftskameraden und den Madrid-Fans für meine Anwesenheit bei einer Veranstaltung zu einem Zeitpunkt, als wir im Pokal im Einsatz waren", erklärte Aurelien Tchouameni nach seinem unglücklichen Kurztrip zum NBA-Spiel zwischen Detroit und Chicago in Paris auf Instagram.

Tchouameni, der aktuell aufgrund einer Muskelverletzung nicht am Trainings- und Spielbetrieb des Rekordmeisters teilnehmen kann, beteuert, dass er "die ganze Zeit über aufmerksam" verfolgt habe, was in Villarreal passiere, "aber ich habe nicht das Richtige getan. Es tut mir leid."

Carlo Ancelotti hat dem jungen Mittelfeldspieler bereits verziehen. "Er hat sich öffentlich entschuldigt, bei seinen Mitspielern und den Fans", so der Real-Coach. " Damit ist die Sache erledigt." Tchouameni sei ein junger Kerl, dem Fehler passieren könnten.