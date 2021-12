Covid 19 überstanden : Rodrygo steht Real Madrid wieder zur Verfügung

Cheftrainer Carlo Ancelotti (62) von Real Madrid kann wieder auf Rodrygo Goes (20) zählen. Der brasilianische Nationalspieler hat seine Corona-infektion überstanden.

Am letzten Donnerstag wurde Rodrygo positiv auf Covid 19 getestet – wie insgesamt sieben Spieler des Rekordmeisters. Daraufhin musste sich die Südamerikaner in häusliche Isolation begeben.

Den Sieg von Real Madrid bei Athletic Bilbao am Mittwochabend verfolgte der Rechtsaußen am heimischen Fernseher. Demnächst kann er aber wieder selber auf dem Platz stehen. Auf Twitter teilte Rodrygo am Abend mit, dass er mittlerweile negativ getestet wurde.