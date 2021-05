Real Madrid : Neue Dynamik: Zinedine Zidane zu Juve, Max Allegri zu Real Madrid?

Wie die GAZZETTA DELLO SPORT berichtet, will Italiens Serienmeister Zidane auf den Trainerstuhl heben – und das so schnell wie möglich. Der 48-Jährige kennt die Tugenden und Mechanismen, die für ein Juve-Engagement vorausgesetzt werden. Zidane spielte während seiner aktiven Laufbahn zwischen 1996 und 2001 für La Vecchia Signora.

"Es gibt Zeiten, in denen man bleiben muss und andere Zeiten, in denen man zum Wohle aller gehen muss", sagte Zinedine Zidane vergangene Woche während einer Pressekonferenz. Worte, die deutlich nach Abschied klingen.

In Turin soll das Aus von Andrea Pirlo nach nur einem Jahr beschlossene Sache sein. Das Projekt mit dem Trainernovizen sehen die Verantwortlichen angeblich als gescheitert an. Juve verpasst in dieser Saison die Meisterschaft und kann am letzten Spieltag die Qualifikation für die Champions League nicht mehr aus eigener Kraft erreichen.