Real Madrid : Neue Abwehr: FC Chelsea setzt auf Eder Militao

Dem FC Chelsea stehen breit angelegte Veränderungen in der Innenverteidigung bevor. Die Marktanalyse hat offenbar ergeben, dass die Blues Eder Militao als interessante Alternative erachten.

Eder Militao ist Teil der Planungen des FC Chelsea, die ab der kommenden Saison vorgesehen sind. Laut einem Bericht der AS erachtet Thomas Tuchel den Innenverteidiger von Real Madrid als mögliche Verstärkung für die Abwehrmitte. Der Londoner Teammanager soll das auch so gegenüber der Vereinsführung vorgetragen haben.

Militao ist auch unter Carlo Ancelotti gesetzte und unumstritten Stammkraft. Und auch in der brasilianischen Nationalmannschaft führt kein Weg an dem 24-Jährigen vorbei. Was den 1,86 Meter großen Spezialisten wenn überhaupt von der Concha Espina weglocken könnte, ist ein deutlich höheres Gehalt.