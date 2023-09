Neuer Innenverteidiger: Real Madrid denkt an Kevin Danso und einen spanischen Nationalspieler

Die Verletzungen von Antonio Rüdiger und David Alaba zeigen auf, dass Real Madrid in der Innenverteidigung womöglich zu knapp besetzt ist. Es wird daher über einen möglichen neuen Protagonisten im Januar spekuliert.

Natürlich ist es eine nicht alltägliche Situation, dass in Antonio Rüdiger und David Alaba für das anstehende Spitzenspiel beim LaLiga-Tabellenführer FC Girona (Samstag, 18.30 Uhr) gleich beide unumstritten gesetzte Innenverteidiger verletzt auszufallen drohen.

"Rüdiger ist ein bisschen verletzt. Wir denken, dass es ein Schlag ist und er denkt, dass er für das Spiel am Samstag fit sein wird. Alaba hat ein Problem in den Abduktoren und wird nicht dabei sein", sagte Carlo Ancelotti .

Real Madrid hat zwei Kandidaten für die Innenverteidigung

Zum einen wäre da David Garcia. Der 29-Jährige ist Schlüsselspieler beim Ligakonkurrenten CA Osasuna und befindet sich seit Längerem in bestechender Form. Im März dieses Jahres gab er deshalb sogar sein spätes Debüt für die spanische Nationalmannschaft, in der vergangenen Länderspielphase gehörte er immerhin zum Kader.

Auf der anderen Seite wird der Name Kevin Danso gehandelt. Der 25-Jährige spielt seit 2021 für den RC Lens in Frankreich und sammelt momentan erste Erfahrungen auf der ganz großen Bühne Champions League. Danso verdiente sich seine Meriten in der Bundesliga beim FC Augsburg.

