Real Madrid : Neuer Star für Real Madrid: Profitiert Boss Perez von seinen guten Verbindungen?

Die Spurs rennen ihren Ambitionen hinterher. In der Europa League setzte es ein peinliches Aus gegen Zagreb, in der Premier League belegt Tottenham nur den sechsten Tabellenplatz, droht erneut die Champions League zu verpassen. Die AS schreibt nun: Kane will weg.

Was Real Madrid im möglichen Werben um Kane helfen könnte: Der gute Draht von Florentino Perez nach Nordlondon. Der mächtige Real-Präsident tütete einst bereits die Wechsel von Luka Modric und Gareth Bale zu den Königlichen ein.

Und Perez ist nach wie vor bestens mit Jose Mourinho vernetzt. Der derzeitige Tottenham-Trainer stand zwischen 2010 und 2013 im Estadio Santiago Bernabeu an der Seitenlinie. Seitdem sind er und Perez befreundet.