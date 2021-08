Real Madrid : Neuer Vertrag: Karim Benzema setzt bald seine Unterschrift

Real Madrid kann noch mindestens zwei weitere Jahre auf Karim Benzema setzen. Der Stürmer wird seinen in weniger als zwölf Monate auslaufenden Vertrag verlängern.

Karim Benzema (33) und Real Madrid werden ihre 2022 auslaufende Zusammenarbeit in Kürze ausweiten. Wie es in einer Meldung der L'Equipe heißt, erfolgt noch am Freitag die offizielle Bestätigung des Deals. Benzema wird seinen Vertrag demnach bis 2023 verlängern.

Die Blancos hatten 2009 die damals noch stolze Summe von 35 Millionen Euro in die Benzema-Verpflichtung investiert. Mit inzwischen 560 Pflichtspielen, in denen der Franzose 281 Tore erzielte und 144 Treffer seiner Mitspieler vorlegte, ist Benzema längst zum Vereinsurgestein aufgestiegen.

Carlo Ancelotti verteilte jüngst ein Sonderlob. "Ihn als Stürmer zu bezeichnen, ist aus meiner Sicht etwas zu wenig. Er ist ein kompletter Spieler mit einer großen Persönlichkeit", sagte der Trainer-Rückkehrer nach dem 4:1 bei Deportivo Alaves, bei dem Benzema als Kapitän einen Doppelpack schnürte.