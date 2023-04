Neuer Weltrekord! Zinedine Zidane soll künftig Cristiano Ronaldo trainieren

Nachdem Cristiano Ronaldo seinen inzwischen entlassenen Trainer Rudi Garcia zu Fall gebracht haben soll, will sich der Superstar nun auch seinen neuen Übungsleiter aussuchen – und plädiert hierbei wohl für die Anstellung von Zinedine Zidane.

In Saudi-Arabien wird über ein Angebot geschrieben, das an Zidane und seiner Entourage herangetragen wurde. Entspricht das der Wahrheit, würde es alles Bisherige sprängen. Demnach könnte Zidane 120 Millionen Euro in zwei Jahren verdienen, also 60 Millionen pro Saison.

Das würde den ehemaligen Weltklassespieler zum bestbezahlten Trainer der Geschichte aufsteigen lassen. Die Marca fügt derweil hinzu, dass Zidane noch nicht auf diese in Zahlen unglaubliche Offerte reagiert hat es grundsätzlich fraglich ist, ob ein Wechsel nach Saudi-Arabien interessant wäre.