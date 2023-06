Neuer Weltrekord? Real Madrid und PSG über Wechsel von Kylian Mbappe einig

Kylian Mbappe könnte mit seinen jüngst getätigten Aussagen lediglich eine Nebelkerze gezündet haben. Verhandlungen in dieser Woche sollen zu einer Einigung mit Real Madrid geführt haben. Kommt der Transfer zustande, würde im Gesamtpaket ein neuer Ablöse-Weltrekord bevorstehen.

Von Kylian Mbappe sind in den letzten Tagen keine anderen Aussagen zu vernehmen gewesen, als dass er sein letztes Vertragsjahr bei Paris Saint-Germain definitiv erfüllen möchte. "Ich habe schon gesagt, dass ich bleiben möchte. Ich habe das schon gesagt, bevor das Ganze hier passiert ist."

Das Portal PSG Community steuert dem klar entgegen. Ein Wechsel zu Real Madrid sei noch immer Mbappes größter Traum, der offenbar nun doch schon in diesem Sommer in Erfüllung gehen könnte. In Katar ist man ziemlich deutlich geworden: Entweder Mbappe verlängert seinen Vertrag oder er wird abgegeben. Diese Haltung der PSG-Obersten verwundert aufgrund des drohenden Abgangs zum Nulltarif nicht wirklich.

Kylian Mbappe: Real Madrid und PSG einigen sich auf Transfer

Am Mittwoch soll es zu einem Treffen zwischen katarischen Vereinsvertretern und Abgesandten aus Madrid gekommen sein – mit einem Knalleffekt. PSG und Real seien sich über den Wechsel von Mbappe einig geworden, heißt es. Der Emir von Katar und Real-Patriarch Florentino Perez sollen in den vergangenen Stunden in intensivem Austausch gewesen sein.