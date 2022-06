Nach Camavinga und Tchouameni Jude Bellingham soll Real-Mittelfeld der Zukunft komplettieren

Bei Real Madrid schreitet die Kaderrenovierung voran. Nachdem in den vergangenen Jahren Altstars wie Cristiano Ronaldo, Pepe, Sergio Ramos, Gareth Bale und zuletzt Marcelo ihren Abschied nahmen und durch jüngere Fachkräfte ersetzt wurden, wird von Präsident Florentino Perez (75) und Manager Jose Ángel Sánchez am Mittelfeld der Zukunft gearbeitet.

Das Mittelfeld-Dreigestirn bestehend aus Casemiro (30, Vertrag bis 2025), Toni Kroos (32, Vertrag bis 2023) und Luka Modric (36, Vertrag bis 2023) kommt langsam aber sicher in die Jahre. In Eduardo Camavinga (19) holte man bereits 2021 einen neuen 8er, nun folgte in Aurelien Tchouameni (22, kommt vom AS Monaco) der 6er für die Zukunft.

Laut Cadena SER soll die Mittelfeld- Auffrischung 2023 weitergehen. Im Visier der Königlichen laut des spanischen Radiosenders: Jude Bellingham (18) von Borussia Dortmund.