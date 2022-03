Real Madrid : Neymar hätte 2019 zu Real Madrid wechseln können

Neymar spielt am Mittwoch mit Paris Saint-Germain gegen Real Madrid in der Champions League um den Einzug in das Viertelfinale. Passend zur zweiten Ausgabe des Schlagerspiels bringt die Sport eine Meldung, in der es um die Möglichkeiten eines Wechsels an die Concha Espina geht.

Dabei geht das Sportblatt auf dem Zeitstrahl etwas zurück, ins Jahr 2019. Vor rund drei Jahren war Neymar so unglücklich an der Seine, dass er unbedingt nach Spanien zurückkehren wollte. Noch bevor er versuchte, wieder beim FC Barcelona unterzukommen, soll er die Königlichen kontaktiert haben.

Es sei bereits das dritte Mal gewesen, dass Neymar in die spanische Hauptstadt hätte wechseln können. Als er 13 Jahre alt war, verhinderte lediglich eine FIFA-Sanktion den Transfer, beim zweiten Mal soll der heute 30-Jährige sogar schon die medizinischen Untersuchungen bestanden haben.

