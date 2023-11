Nicht nur Real Madrid: Weiterer LaLiga-Klub heiß auf Xabi Alonso

Eigentlich war schon alles geklärt. Zumindest medial. Xabi Alonso, so hieß es in den vergangenen Wochen, soll bei Real Madrid in die Fußstapfen von Carlo Ancelotti treten. Der steht an der Concha Espina mittlerweile aber unmittelbar vor der Verlängerung.

Die Blancos sollen indes nicht der einzige Verein aus Alonsos Geburtsheimat sein, der eine Verpflichtung in Erwägung zieht. Die Sport sagt dessen Ex-Klub Real Sociedad ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit nach.

Xabi Alonso feierte bei Real Sociedad große Erfolge

Weit entfernt liegt das nicht. Alonso ist bei den Basken fußballerisch groß geworden und betreute vor seinem Engagement bei Bayer Leverkusen drei Jahre lang die zweite Mannschaft. Mit dieser schaffte er den historischen Aufstieg in die 2. Liga.

Bei den Profis amtet dort seit fünf Jahren Imanol Alguacil – und verrichtet einen hervorragenden Job. Unlängst gelang ihm sensationell der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale der Champions League, in LaLiga steht aktuell der 6. Platz zu Buche.

Um Alguacil ranken sich aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit wie um Alonso immer mal wieder Wechselmythen. Vor der Anstellung von Xavi Hernandez soll er beispielsweise ein Thema beim FC Barcelona gewesen sein. Zudem dürfte er früher oder später beim anderen Branchenprimus Real gehandelt werden.

