Nicht wegen Trainingsstreit: Andriy Lunin ist für Real Madrid schon länger ein Problem

Zwischen Andriy Lunin und Luis Llopis fließt kein böses Blut. Nachdem sich die Nummer 2 von Real Madrid und der Torwarttrainer während einer Trainingseinheit in die Haare bekommen hatten, gab Llopis Lunin während am Dienstag sogar einen Kuss auf die Wange. Alles geklärt also.

Real Madrid will Andriy Lunin loswerden

Zumindest zwischen den beiden Streithähnen. Die Gesamtsituation um Lunin betrachtet Real Madrid eher mit Sorge. Laut der AS haben die Entscheidungsträger an der Concha Espina den Torhüter schon lange darüber informiert, dass er sich doch bitte einen neuen Verein suchen mag.

Lunin soll diese Anweisung aber weitestgehend ignorieren und weder an einer Ausleihe noch einem Verkauf interessiert sein. Stattdessen will der Ukrainer seinen bis 2024 datierten Vertrag erfüllen. Real hatte vor fünf Jahren über acht Millionen Euro investiert, in der Hoffnung, dass Lunin irgendwann einmal ernsthaft mit Thibaut Courtois in Konkurrenz treten kann.