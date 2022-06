Real Madrid "Nichts passiert": Vinicius Jr. hat Benzema längst verziehen

Karim Benzema tätigte in der Spielzeit 2020/2021 eine wenig schmeichelhafte Aussage über Vinicius Junior. Beim Brasilianer ist aber nichts hängengeblieben, er hat dem Superstar längst verziehen.

Vinicius Junior und Karim Benzema waren in der Saison 2021/2022 das offensive Traumduo von Real Madrid. Beide zeichnen sich in Champions League, LaLiga und Copa del Rey gemeinsam für 66 Tore und 35 Vorlagen der Königlichen verantwortlich und harmonierten prächtig.

Vor nicht allzu langer Zeit sah das noch ganz anders aus. Benzema wies seine Mannschaftskollegen an, nicht zu Vinicius Junior abzuspielen. "Er macht, was er will. Bruder, spiel nicht zu ihm", erklärte der französische Nationalstürmer.

Probleme gab es aber zwischen beiden Offensivakteuren laut Vini nie. "Nichts ist passiert", spielt der Brasilianer die Affäre herunter: "Karim schätzt mich sehr und er hat immer sein Bestes gegeben, um mir zu helfen."