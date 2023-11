Nico Paz nach Debüt-Tor für Real Madrid: "... dann bin ich einfach ausgerastet"

Nico Paz erzielte in der Champions League sein erstes Tor für Real Madrid - Foto: / Getty Images

Auf der ganz großen Bühne war Nico Paz bisher noch nicht ganz so oft unterwegs. Um genauer zu sein, war der Kurzeinsatz am Mittwoch erst sein dritter überhaupt für das Profiteam für Real Madrid. Und einer, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird.

Nicht nur, weil er in der Champions League stattgefunden hat. Sondern vor allem, weil Paz gegen den SSC Neapel das zwischenzeitliche 3:2 erzielte. Sein erstes Tor für das A-Team der Königlichen überhaupt.

"Ich bin sehr glücklich, ein Traum geht in Erfüllung. Im ersten Moment konnte ich es gar nicht fassen", rang Paz im Anschluss an die Partie zunächst um die richtigen Worte. "Mein Tor? Ich habe mich einfach getraut und habe nicht groß nachgedacht. Ich habe einfach draufgehauen und dann bin ich ausgerastet."

Nico Paz spielt noch für die zweite Mannschaft von Real Madrid

Paz' Hauptwirkungsgebiet ist eigentlich die zweite Mannschaft. Dort kommt der offensive Mittelfeldspieler im laufenden Spielbetrieb auf starke sechs Tore und eine Vorlage in zehn Begegnungen. Damit hat sich der 19-Jährige in den Fokus der Profis gespielt.

Besonders mit Paz gefreut hat sich Antonio Rüdiger, der "ein klasse Typ", sei, so der Tordebütant vom Mittwochabend: "Wir haben eine tolle Beziehung. Meine Kollegen sind fast glücklicher als ich, ich danke ihnen für ihre Unterstützung. Der Trainer hat mich auch beglückwünscht, so wie das ganze Team."